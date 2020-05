at // Die "Kleine Zeitung" erscheint heute ergänzt um das 48-Seiten-Magazin "Vision". Inhalt: Geschichten zu den Themen Finanzen und Vertrauen die nicht jeden Tag in der Zeitung zu lesen sind. Beispielsweise ein Interview mit Nationalbank-Generaldirektor Ewald Nowotny. Parallel dazu geht Kleinezeitung.at/vision online. Dort kommen in Videos der Zukunftsforscher Matthias Horx und der Aktionär Alexander Proschofsky zu Wort.