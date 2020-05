at // Das Land Steiermark ist als Förderer des E-Business-Competence-Centers evolaris ausgestiegen. Für das Unternehmen bedeutet diese Entscheidung auf 2,4 Millionen Euro verzichten zu müssen. evolaris will ohne Förderung weiter machen, wird jedoch seine Investition drastisch zurückfahren. Das könnte wiederum Auswirkungen auf die Werbeagnetur scoop next level haben.