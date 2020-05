Steirisch-burgenländisches Eierkratzen

atDie den Fasching beendende 40-tägige Fastenzeit klingt nicht nur in den Oster-Feiertagen sondern auch mit in Österreich regional unterschiedlichem Brauchtum und Bräuchen aus. Die in Graz ansässige Madison greift das, bevorzugterweise in der südburgenländischen Gemeinde Stinatz gebräuchliche Eierkratzen auf. Die Agentur transferiert diese schöpferische und gestalterisch unterschiedlich wertvolle Ostereier-Verzierung in die Social Media-Welt und schuf eine Facebook-App zum gemeinsamen Eierkratzen. Das klingt jetzt seltsam und sehr maskulin, schaut aber grundsätzlich so aus: