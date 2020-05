Stein ist ORF Enterprise Online-Sales-Manager

Im März 2013 wechselte Philipp Stein zu ORF Enterprise und arbeitete von diesem Zeitpunkt an in der Abteilung Content Sales International. Mittlerweile ist er innerhalb des Unternehmens in das von Peter Strutz geleitete Sales-Team und unter die Führung von Matthias Seiringer, dem Head of Sales Online, weiter gewechselt. Stein ist nun als Account Manager Online Sales tätig und baut dabei auf seine Content-Vertriebskompetenzen auf.

Bevor Stein in der ORF Enterprise aufnahm, wirkte er an wissenschaftlichen Projekten im Auftrag des Umweltbundesamtes mit. Seine berufliche Laufbahn in der Kommunikationsbranche begann in der Kommunikationsabteilung des Tiergartens Walding in der Nähe von Linz. Er gilt mit Philip Miro als der zweiter Neuzugang in der ORF-Vermarktungstochter und im Online-Team von Seiringer.