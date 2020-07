Steiermark-Urlaub-Dialoge von Infect ausgelöst

Die Agentur setzte sich um die ausgeschriebenen Aufgaben im Pitch und gegen zwei weitere Anbieter durch.



Die Dialog-Kommunikation erfolgt sowohl On- als auch Offline. Offline wurden zehntausend Zielgruppen-Kontakte in Deutschland und der Schweiz mittels physischem Mailing angesprochen. Sie erhielten Karten mit einem "persönlichen" Gruß aus der Steiermark.



Online geht es um das Sammeln von Urlaubstagen in der Steiermark. Promotion-Teilnehmer erhalten nach Weiterempfehlung der Steiermark für ihre Botschafterrolle Urlaubstage gutgeschrieben. Sechs gesammelte Steiermark-Tagen sind das Ticket zur Verlosung von Gewinnen. Hier lautet das Kommunikations- und Verbreitungsprinzip Aktivierung und Weiterempfehlung.



Die gesamte Kampagne wurde von Steiermark Tourismus selbst entwickelt und auch die Kreation erfolgte in der eigenen Werkstatt des Unternehmens.