Stefan Raab feiert 2000. Ausgabe von "TV total"

Der Alleskönner Stefan Raab feiert in der kommenden Woche die 2.000. Sendung seiner Show "TV total". Die langlebigste Late-Night-Show Deutschlands sei noch lange nicht am Ende, sagte der Entertainer laut Sendermitteilung vom Donnerstag. "Das erste Fünftel ist geschafft." Das Jubiläum steigt am 20. Februar um 23.30 Uhr auf ProSieben.

In der Jubiläumswoche blickt der Entertainer zurück auf seine 2.000 Lieblingsausschnitte aus 14 Jahren Fernsehgeschichte. Raabs Musikentdeckungen Lena Meyer-Landrut, Roman Lob, Stefanie Heinzmann und Max Mutzke stehen gemeinsam auf der Bühne. Seit dem 8. März 1999 ist "TV total" auf Sendung. In 14 Jahren begrüßte Stefan Raab mehr als 4.750 Gäste, darunter Weltstars wie U2, Alicia Keys, Eminem, Justin Bieber, Robbie Williams und Jennifer Lopez.