de // Ehssan Dariani, studiVZ-Gründer, polarisiert und handelt sich Kritik ein. Er kommentierte einen Deutsche-startups.de-Bericht über die Umsatzentwicklung - ein siebenstelliger Umsatz - des Marktplatzes DaWanda in seinem Facebook-Account so: "Das tut der Imbiss bei mir an der Kreuzung auch. Nur mit höheren Margen ... und nützlicheren Produkten."