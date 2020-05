Startup-Szene verbündet sich in AustrianStartups

Als Geschäftsführer fungiert Christoph Jeschke. Und er nennt "die Aggregation von Informationen auf einer zentralen Plattform als unsere derzeit dringendste Aufgabe". Langfristig, soll so Jeschke weiter, " Österreich zu einem freundlicheren Ort für junge Unternehmen" gemacht werden. Ein erster Schritt ist eine Umfrage unter Startups, deren Ergebnisse in einem Arbeitspapier, dass sich um Antworten wie es zu Verbesserung von Standortfaktoren für jungen Unternehmen des Online- und Technologie-Marktes kommen kann, dreht. Dieses Papier soll nach den anstehenden Nationalratswahlen den Parlamentsparteien vorgelegt werden.



Jeschke betont, dass sich die Organisation nicht als "reine Informationsplattform" versteht sondern "konstruktive und praxisbezogene" Verbesserungen für Startups erreichen will.



Die nunmehr gegründete Organisation wurzelt in der gleichnamigen von Jürgen Höbarth etablierten Facebook-Community. Aus den Startlöchern helfen dem Verein die Internet Foundation Austria und Fördermitglieder wie beispielsweise Pioneers.