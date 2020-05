Startup-Show Zwei Minuten Zwei Millionen läuft an

Wer die fünf Investoren sind, will der Sender im Rahmen des Pioneers Festival am 30. Oktober, bekanntgeben. Voraussetzung für teilnehmenden und später öffentlich pitchenden Unternehmen sind ein bereits erprobtes Geschäftsmodell oder Prototypen eines Produktes. Mit den in der Show zur Vergabe gelangenden Mitteln soll Startups die nächste Ausbau- und Expansionsphase ermöglicht werden.



Seit 1. Oktober 2013 läuft bereits die Auftaktphase der Show. Auf Puls4.com sind neun Startups ausgelobt. Die Publikumsattraktivität von vier Startups wird in einem bis 28. Oktober laufenden Voting geklärt. Sie werden anschließend sowohl auf dem Pioneers-Festival wie auch auf der Crowdinvesting-Plattform Conda präsentiert. Auf Letzterer sollen diese Startups wiederum ihre individuelle Finanzierung durch Interessierte erhalten. Diese Crowdinvesting-Phase endet am 16. Dezember 2013.



Die ausgelobten zwei Millionen Euro Anschubfinanzierung sind geteilt. Eine Million Euro investieren, laut Puls 4, die fünf in der Show auftretenden Investoren. Eine Million Euro investiert wiederum der Sender selbst in Form von Media- und Werbeleistung, die in den Programmen ProSieben Österreich, SAT.1 Österreich, Puls 4, sixx Austria und kabeleins Austria erfolgt.



Als Moderator der 2 Minuten 2 Millionen-Show tritt der AustrianStartups-Mitbegründer Daniel Cronin auf.