Starkes Quartal, solides Wachstum

Schmidt kündigt an weiterhin "aggressiv in unsere strategischen Kerngeschäftsbereich zu investieren". Zu den Zahlen: in den Monaten April, Mai und Juni machte Google 6,82 Milliarden US-Dollar Umsatz; damit liegt diese Kennzahl 24 Prozent über dem Umsatz des Vergleichsquartals 2009. Der Betriebsgewinn stieg im Quartalsvergleich von 1,87 auf 2,37 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn von 1,48 auf 1,84 Milliarden US-Dollar. Und der Gewinn pro Aktie stieg von 4,66 auf 5,71 US-Dollar bei einem von 319 auf 322 Millionen gestiegenen Aktienvolumen.

Unzufriedene Analysten

Der Umsatz verteilt sich zu 66 Prozent auf Werbeerlöse, die via Google-eigenen Seiten, und auf 30 Prozent, die mit allen Networks-Seiten - das sind alle Werbeträger, die AdSense-Partner sind - lukriert werden. Als absolute Zahlen weist der Konzern 4,50 und 2,06 Milliarden US-Dollar aus. In beiden Segmenten wurde ein um 23 Prozent höheres Umsatzvolumen als im zweiten Quartal 2009 erwirtschaftet. 52 Prozent der gesamten Werbeerlöse. das sind 3,53 Milliarden US-Dollar, lukriert Google in den Märkten ausserhalb der USA. Unter Analysten wird das Ergebnis kontrovers bewertet, da der Nettogewinn im zweiten Quartal gerade noch wahrnehmbar höher liegt als im ersten Quartal.