Starker Alm-Auftrieb

Der zweite Zwischenbericht am gestrigen Sonntag am angestammten Sendeplatz um 22:15 Uhr wirkte sich auf die Quote aus. 79.000 Zuseher wollten sehen wie die Flachland-Promis dem Alm-Öhi das Leben bereits schwer machten.



In Deutschland erzielte das Format Samstagabend 13,7 und Sonntagabend 16,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe.



atmedia.at