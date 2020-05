Starbucks-Kampagne auf Facebook

int // Starbucks launcht morgen, eine in 16 Märkten laufende Charity-Kampagne auf Facebook. In der Kampagne geht es um die Unterstützung der Organisation (RED) zur Bekämpfung von Aids in Afrika. Facebook-Mitglieder werden zum gemeinschaftlichen Singen des Beatles-Song "All You Need is Love" aufgefordert. Die Beiträge, einzeln oder gemeinsam gesungen, sollen als Video auf StarbucksLoveProject.com hochgeladen werden. Für jedes Video spendet Starbucks an (RED). Die auf Facebook eingesetzten Werbemittel werden pro Friend-Login fünfmal ausgespielt. Die Kampagne läuft unter anderem in den USA, Großbritannien, Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien und in der Türkei. Starbucks realisiert damit die bislang größte Werbekampagne auf Facebook.