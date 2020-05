Star von US-Realityshow tot in Auto gefunden

Der Star einer US-Realityshow, Shain Gandee, ist am Montag tot in einem Auto auf einer abgelegenen Straße von West Virginia aufgefunden worden. Neben dem 21-Jährigen seien in dem Wagen drei weitere Leichen entdeckt worden, berichtete der Sender MTV am Montag auf seiner Internetseite.

Der Star der Serie " Buckwild" war am Tag zuvor vermisst gemeldet worden. Nach Informationen der Lokalzeitung " Daily Mail" war die Todesursache zunächst unklar, doch schloss die Polizei Mord aus. Unter den Opfern war demnach auch ein Onkel Gandees.

" Buckwild" läuft seit Jänner auf MTV. Die Serie porträtiert das Leben von neun jungen Erwachsenen in dem armen und ländlichen US-Bundesstaat, die vor allem mit Trinken und Feiern ihrem Alltag etwas Glanz verschaffen. Gandee war einer von ihnen. "Er war eine anziehende Persönlichkeit, er liebte das Leben mit einer Leidenschaft, die jeden anrührte. Wir werden ihn vermissen", erklärte MTV. Obwohl Kritiker dem Sender vorwerfen, West Virginia in einem schlechten Licht zu zeigen, hat der Sender bereits eine zweite Staffel in Auftrag gegeben.