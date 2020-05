standPunkt Österreich Erstveröffentlichung

"Wir sind mit dem ambitionierten Ziel angetreten, alle wesentlichen Aspekte des Wirtschaftsstandortes Österreich abzudecken", erklärt Herausgeber Reinhard Winiwarter.



Die erste Ausgabe des durchgängig vierfärbigen Hochglanz-Magazins hat 106 Seiten. Die Druckauflage beträgt 20.000 Stück. Distribuiert wird standPunkt an Unternehmen (11.000 Stück), Multiplikatoren wie Rechtsanwälte, Steuerberater, etc. (5.000 Stück), Gemeinden (2.500 Stück) und die restliche Auflage an Stakeholder wie den Bund und die Länder, die für Weichenstellungen in Standortfragen zuständig sind. Chefredakteur des Magazins ist Heinz Erdmann.



Für fishmedia ist das der dritte Titel im Verlagsportfolio. Das Unternehmen gibt auch die Österreichische Immobilienzeitung und das Shopping-Center-Branchenmagazin Across heraus.



