Standard testet und promotet Kompakt-Version

"Rund 20.000 Stück" der kleinformatigen Version der Tageszeitung, in der mit einer Auswahl von Inhalten Qualitätsmerkmale vermittelt werden sollen, werden, wie Standard Medien-Vorstand Wolfgang Bergmann gegenüber der Austria Presse Agentur erklärte, verteilt. Er nennt diesen Feldtest "Promotion-Aktion" und avisiert, dass der Standard Kompakt bis Jahresende 2013 weiter getestet würde, um den Leser- und Werbemarkt betreffende Entscheidungsgrundlagen für eine in Frage kommende spätere Markteinführung der Pocketausgabe zu schaffen.



Die U-Bahn-Verteilung liefert in dem fünfwöchigen Testzeitraum auch Einblicke in die Konsumenten-Akzeptanz des Standard in einem städtischen Frequenz- und Mobilitätsumfeld in dem sich Heute und Österreich eine erbitterte Auseinandersetzung um Leser liefern.