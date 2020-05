Standard Medien übernimmt Quax.at

atDie Standard Medien AG baut seine Beteiligung an Quax.at aus und übernimmt alle Gesellschaftsanteile an der Quax Medien und Verlagsagentur. Bis zu diesem Schritt war Standard Medien zu 40 Prozent an dem von Martina Kropsch, Gabriella Haller-Gallee und Jeremy Chinquist 2007 gegründeten Unternehmen beteiligt.