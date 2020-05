Standard Medien beteiligt sich an Autogott.at

atDie Standard Medien AG erweitert sein Online-Portfolio in Form einer Beteiligung an der Neuwagen-Plattform Autogott.at. Das Medienunternehmen erwarb einen Mehrheitsanteil von 51 Prozent an Autogott Instant Web Discount, dem Betreiberunternehmen des Marktplatzes. Stefan Mladek und Gerald Költringer die Geschäftsführer des Unternehmens schließen mit dieser Beteiligung ihre Suche nach einem strategischen Partner aus dem Medienbereich ab.