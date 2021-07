Stäheli leitet NZZ-Gruppe

ch // Albert P. Stäheli übernimmt am 1. Oktober den Vorsitz in der NZZ-Gruppe. Der bisherige Leiter des Unternehmensbereichs Espace Media in der Tamedia wurde vom NZZ-Verwaltungsrat als CEO designiert. Der Posten wurde im März dieses Jahres geschaffen. Der bisherige Vorsitzende der NZZ-Gruppe und dessen Finanzchef, Alfred Hümmerich, wird als selbständiger Berater künftig tätig sein.