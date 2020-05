Stadt Wien setzt 4-Wände-4-Hände fort

atDas mit und durch Social Media-Foren kultivierte und gepflogene Miteinander ändert noch nichts an der Tatsache, dass es Refugien des menschlichen Zusammenlebens gibt, in denen sich an klassischer Rollen-Verteilung nichts ändert. Der Haushalt ist eine solche Zone, in denen zwischen Frau und Mann "geordnete", historisch gewachsene Verhältnisse herrschen. Über diese "unausgewogene Arbeitsteilung" informiert die Frauenabteilung der Stadt Wien und die ihr vorstehende Stadträtin Sandra Frauenberger mittels der Kampagne 4haende4waende.at und betitelt mit Heimwerker gesucht!: