Stadt Graz forstet City-Identity auf

Dem ging unter anderem die Änderunge der Rechtsform der Graz AG in Holding Graz GmbH und die Überführung der Wirtschaftsbetriebe und des Abwassers in diese Holding voraus. Nach dieser Neuordnung und dem Entschluß den optischen Auftritt zu vereinheitlichen, folgte ein zweitägiger Workshop am Institut für Markentechnik in Genf im April 2009. Bis September 2010 lief der dort begonnene Markenprozess, der von der Inhouse-Agentur der Holding Graz umgesetzt wurde.

Vier Säulen für Haus Graz

Als Grundkriterien des neuen Stadt-Designs wurden die sofortige Erkennbarkeit, die Identifikation der Bürger der Stadt und der Mitarbeiter der Unternehmen, der Multiplikator-Effekt durch einen gemeinsamen Auftritt, die klare Abbildung der Organissationsstruktur und die vielfältige Einsetzbarkeit definiert.



Aus der zuvor erfolgten Neuordnung kristallisierten sich vier Säulen des "Hauses Graz" heraus: Stadt Graz, Holding Graz, Tourismus Graz und Messecongress Graz. Sie sind jetzt im Logo, das sich aus vier verschiedenfärbigen Quadraten zusammensetzt, abgebildet.



Blau steht für die Stadt Graz. Grün für die Holding Graz. Rot für Tourismus Graz. Aubergine für Messe Graz. Das A aus dem Wort Graz transportiert alle Farben und ist, da es auch für das A aus Austria steht, als Identifikationsschnittstelle für alle Österreicher gedacht. Parallel zur Einführung des Logos wurde auch ein Vorname-Nachname-Prinzip aus Stringenz-Gründen definiert.