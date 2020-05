Staatspreis Multimedia an peyote cross design

atpeyote cross design erhält den diesjährigen Staatspreis Multimedia & eBusiness. Das Unternehmen gestaltete die interaktive Ebene des Expo-2010-Standes. Diese Entwicklungen waren unter Austria be touched! in der Kategorie "Content & Multimedia - Gesundheit, Information, Tourismus" eingereicht und setzte sich auch in der Kateogorie durch.