Staatsbetriebs-Mentalität

"Wer dem ORF jetzt leichtfertig Geld gibt, der gefährdet seine Existenz. Unter dem Druck der leeren Kassen müssen jetzt Reformen passieren", zeigt sich ÖVP-Mediensprecher Karlheinz Kopf in der Kleinen Zeitung konsequent gegenüber dem ORF. Er ortet "Staatsbetrieb-Mentalität" im ORF, der "ein Verhaltan an den Tag legt wie ein Monopolist".