STA Traveller Fessler.Schmidbauer

Als Kernziele der Kommunikationsaufgaben der Agentur sind die Steigerung der Bekanntheit der Marke sowie die Verdeutlichung ihres Profils definiert. Dafür werden alle Kommunikationswege beschritten. Die holistische Kampagne läuft bereits in den kommenden Wochen im gesamten deutschsprachigen Markt an. Ein erstes Signal dieser Kampagne ist der neue Claim STA Travel - Total Individual. Dahinter bereitet Fessler.Schmidbauer eine Kampagne vor, die "athentisches Reisen, intensive Beratung und individuelle Leistungen" vermitteln will.



