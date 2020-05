SRG: Von Verlust zu Verlust

chDie öffentlich-rechtliche SRG SSR idée suisse beendet das Wirtschaftsjahr 2009 mit einem Defizit von umgerechnet 32,5 Millionen Euro. In diesem Jahr droht der Sendergruppe ein absehbares Defizit in Höhe von umgerechnet 52,3 Millionen Euro. Diese Absehbarkeit hängt primär mit den Sport-Großereignissen Olympische Spiele in Vancouver und Fußballweltmeisterschaft in Südafrika aber auch mit der Schweizer Werbekonjunktur zusammen.