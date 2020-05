SPS Marketing rollt Concept Car aus Garage

Die Agentur realisierte für die Erstpräsentationen Video-Clips auf YouTube und Facebook, ein iPad-Interface, Print-Kommunikation, Messe-Architektur, etc., die von Magna Steyr in der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden.



Dass die Arbeit ihre Wirkung nicht verfehlte, veranschaulicht die Agentur anhand einer Zahl: das Interesse an "MILA Coupic mündete in "mehr als 1,4 Millionen Suchanfragen" bei Google.



atmedia.at