at // picturemaxx macht Wien zum regionalen Hub für Osteuropa. Am 31. März 2009 eröffnet der deutsche Technologieanbieter in Wien seine Zentrale für Nord-, Zentral-, Ost- und Südosteuropa, die picturemaxx CEE GmbH. Von Wien aus sollen künftig alle bestehenden Verlags- und Bildagentur-Kunden - etwa in Skandinavien, Österreich und den angrenzenden Ländern in Osteuropa - noch bedarfsorientierter betreut werden sowie neue Marktpotentiale erschlossen werden. atmedia.at