Exklusive, lokale Inhalte

Lokale Inhalte und Informationen aus den größten deutschen Städten und Regionen sind in einem neu geschaffenen Bereich künftig nur mehr via Abonnement zugänglich. Die Abrechnung dieser Abos erfolgt via Mobilfunk-Rechnung. Springer macht nach Einführung der kostenpflichtigen Bild- und Welt-Apps den nächsten Schritt und erweitern das Paid Content-Angebot.