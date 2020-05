Springer von 15 auf 33,3 Prozent

de, int // Es ging Schlag auf Schlag. Frühmorgens teilte Axel Springer mit sich mit 15 Prozent an StepStone zu beteiligen. Knapp zwei Stunden später erfolgt die nächste Mitteilung, dass der Anteil an dem norwegischen Unternehmen auf 33,3 Prozent erhöht wurde. Die Aktie des börsenotierten Unternehmens StepStone legt gestern tagsüber um bis 76 Prozent zu. Etwa 25 Millionen Euro dürfte Axel Springer dieser Anteil kosten. Für den Medienkonzern stehen strategische Interessen im Mittelpunkt dieser Beteiligung. Damit soll die Internationalisierung und Digitalisierung weiter voran getrieben werden. Financial Times Deutschland, Seite 7