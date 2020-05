Springer verkauft an Madsack

de // Die Axel Springer AG verkauft Regionalzeitungsbeteiligungen an die Verlagsgruppe Madsack. Das Gesamtvolumen der Transaktion beziffert Madsack mit 310 Millionen Euro. Die Verlagsgruppe erwirbt von Springer 50 Prozent der "Leipziger Volkszeitung", 49 Prozent der "Lübecker Nachrichten", 24,5 Prozent der "Kieler Nachrichten" sowie 23 Prozent an der Hanseatischen Verlags-Beteiligung. Die "Lübecker Nachrichten" übernehmen wiederum den 50-Prozent-Anteil der Axel Springer AG an der Rostocker "Ostsee-Zeitung".