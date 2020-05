Springer verdoppelt Digital-Ergebnis

Organisches digitales Wachstum

Das in drei Felder - Inhaltsportale, Online-Marktplätze, Online-Vermarktung - gegliederte Segment profitiert von "starkem organischem Wachstum" und von Konsolidierungseffekten. Das Werbeerlös-Volumen legte um 43,2 Prozent zu. Die digitalen Medien verdoppelten das EBITDA-Ergebnis von 56,1 auf 111,9 Millionen Euro und sind damit für einen etwa 25 Prozent Anteil am Konzern-EBITDA verantwortlich. Die EBITDA-Rendite des Digital-Segments entwickelte sich von 11,1 auf 16,5 Prozent.



Der Gesamtkonzern erwirtschaftete in neun Monaten 2,318 Milliarden Euro Umsatz. Dieses Ergebnis liegt 11,7 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahres. Das EBITDA-Ergebnis verbesserte sich von 385,8 auf 446,3 Millionen Euro. Die EBITDA-Rendite erhöhte sich von 18,6 auf 19,3 Prozent.



Der Konzern-Vorstand bekräftigt die für das Wirtschaftsjahr angestellte Prognose, ohne weitere Akquisitionen einen Anstieg der Gesamterlöse im hohen einstelligen Prozentbereich erwirtschaften zu können und ein EBITDA-Ergebnis im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zu bilanzieren.