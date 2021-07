Springer übernimmt N24

Die Geschäftsführung bilden künftig die beiden Welt-Gruppe-Manager, dessen Vorstand Jan Bayer und Verlagsgeschäftsführerin Stephanie Caspar, sowie der bisherige Vorsitzende der N24-Geschäftsführung Torsten Rossmann.



Stefan Aust, seit 2010 mit 26 Prozent an N24 beteiligt, wird mit 1. Jänner 2014 Herausgeber der Welt-Gruppe. Der früherer Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Der Spiegel entwickelt derzeit bereits für Springer ein Online-Magazin, das im Frühjahr 2014 marktreif sein soll.



Die Digital-Redaktion von N24 wird, so die derzeitigen Pläne, in die Welt-Gruppe-Redaktion integriert. Aus dieser gemeinsamen Redaktion kommen die Print- und Online-Inhalte der Medien-Gruppe. Die TV- und Programm-Redaktion von N24 produziert wiederum alle Bewegt-Inhalte der Gruppe.



Diese Übernahme muss erst wettbewerbs- und medienrechtlich geprüft und die Transaktion als zulässig beurteilt werden.