Springer sucht Media Entrepreneure

Bis 31. Oktober läuft die Bewerbungfrist in der Ideen und Herausforderungen zur Medien-Transformation eingereicht werden können. Am 21. und 22. November werden ausgewählte Bewerber zu Gesprächen und Diskussionen mit den Führungskräften der digitalen Geschäftsfelder von Springer nach Berlin eingeladen.



Es geht um Geschäftsideen, die sich, so die Rahmenbedingung, an der Digitalisierungsstrategie von Springer, die sich um deren Content- und Classified-Portale, die Online-Vermarktung und App drehen.



Talente, Berufene, Profis, Medienwelt-Veränderungswillige und Größenwahnsinnige bewerben sich unter Media-Entrpreneurs.de.