Springer launcht weitere iKiosks

de, at, euAxel Springer eröffnet neue marktspezifische Versionen seines iKiosks. Der Vertrieb für digitalisierte und primär als Tablet-PC-Editionen erscheinende Titel des Konzerns wird nun auf Österreich, die Tschechische Republik und Spanien ausgeweitet. Im österreichischen und spanischen Apple-App-Store von iTunes ist iKiosk verfügbar. In Tschechien erfolgt der Launch in der kommenden Woche.