Springer launcht Digital-Magazin Epos

Die erste Ausgabe dreht sich, wie die Bilder belegen, um den Weltkrieg der Jahre 1914 bis 1918. Das digitale Magazin erscheint mit "mehr als 200 Buchseiten" Umfang, die in zehn Kapitel gegliedert sind. Die Einzelausgabe des Magazins kostet 6,99 Euro.



Diese Erstausgabe dient als Basis, um das so definierte Format in weiterer Folge bis an seine Grenzen auszureizen und verschiedene Entwicklungsschritte zu machen, die Belege dafür sind, wie journalistische Medienformate auf Tablets aussehen und in weiterer Folge reüssieren können.