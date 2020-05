Springer kommt bei Airbnb unter

Diese Partnerschaft bringt Springer eine geringe Beteiligung an Airbnb Inc. ein. Dafür bezahlt der Medienkonzern mit Cash und Medialeistung. Springer unterstütz in seinen Online- und Print-Publikation mit Marketing-Aktivitäten das Airbnb.de-Wachstum. Darüber hinaus wird die Springer-Tochter Immonet Vermarktungs- und Markenpartner von Airbnb im Segment der Vermietung von Unterkünften zwischen Privatpersonen.



