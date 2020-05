de // Die Axel Springer AG erwirbt um 47 Millionen Euro einen Zehn-Prozent-Anteil an der türkischen Dogan Yayin Holding. Der Vertrag wurde heute unterzeichnet. Springer stellt ein Verwaltungsratmitglied in der Holding. Die Dogan Yayin Holding besitzt Mehrheitsbeteiligungen an den Zeitungen "Hürriye", "Milliyet" und "Posta", an Dogan TV sowie an der börsennotierten Trade Media East und ist an Dogan TV beteiligt.