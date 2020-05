Springer geht mit Google Real-Time-Bidding-Weg

deAxel Springer Media Impact wird über Google AdExchange digitales Werbe-Inventar vermarkten. Der Springer-Medien-Vermarkter wird ab 2014 mittels Real-Time-Bidding Standard-Formate aus Inventarien von Online- und Mobile-Medien des Konzerns verkaufen. Das anschließende AdServing also die Auslieferung der Werbemittel an die so gebuchten Zielgruppen- und Werbekontakte erfolgt jedoch Springer-intern. Diese Kooperation verträgt sich offensichtlich auch mit den bislang durchaus scharf geführten Leistungschutzrecht-Konfrontationen von Springer in der Phalanx der Verleger gegen Google.