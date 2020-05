Springer fliegt CEAS Aeronautical Journal

Das Magazin dreht sich um Luftfahrt-Forschung und Themen wie Aero-Akustik, Aero-Elastizität, Lufttransport, Luftverkehr, Aerodynamik, Triebkraft und Design-Entwicklungen. Die erste Ausgabe erscheint im März 2010. Chefredakteur ist Andreas Dillmann, Professor am Institut für Physik der Universität Göttingen. Der Vertrag zwischen SpringerWienNewYork und dem Council of European Aerospace Societies (CEAS) wurde am 20. November unterzeichnet. Der Verband stärkt die Zusammenarbeit zwischen nationalen Luftfahrt-Gesellschaften und umfasst elf Verbände.

Joachim Szodruck (CEAS Präsident), Katharina Optiz (Geschäftsführerin SpringerWienNewYork), Silvia Schilgerius (Acquisition Editor Journals and Book Series Springer), Andreas Dillmann (Chefredakteur CEAS Aeronautical Journal) (v.l.n.r.)