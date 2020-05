Springer Digital Classifieds kauft Regionalportal MeineStadt.de

Manfred Stegger, Gründer und CEO der allesklar.com AG, verkauft das Unternehmen an den "gesuchten neuen Good Owner" und übergibt ihm "eine gesunde, sehr profitable Firma" und darüber hinaus sein "Lebenswerk".



Stegger verlässt das Unternehmen auch im Zuge der Übernahme. Spätestens zum 1. Jänner 2013 hält Georg Konjovic die Zügel bei meinestadt.de in der Hand. Er ist derzeit noch Director Premium Content der Axel Springer AG.



Es wird kolportiert, dass Springer für meinestadt.de rund 50 Millionen Euro zu bezahlen bereit ist.



Axel Springer Digital Classifieds ist ein, Anfang März 2012 gegründetes Joint-Ventur von Springer und dem global tätigen Wachstumsinvestor General Atlantic, in dem das Rubrikenmarkt-Geschäft des Medienkonzerns, dazu gehören die Jobbörse StepStone und die beiden Immobilien-Portale SeLoger und Immonet, gebündelt ist.



