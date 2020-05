Springer bündelt Classified-Geschäft

Diese Bewertung beruht auf den 30-Prozent-Verkauf der Gesellschaftsanteile an den Wachstumsinvestor General Atlantic, der als strategischer Partner in diese Joint-Venture einstieg und die globale Expansion des Classified-Geschäfts von Springer mittragen wird.



General Atlantic schafft in dem Springer-Unternehmen das nötige Fundament für "organisches und akquisitorisches Wachstum", heißt es dazu. Der Investor sorgt für die, wie Springer-CEO Mathias Döpfner erklärt, "sehr gute Kapitalausstattung ... für sehr schnelles Wachstum". Die Online-Rubrikenmärkte SeLoger, StepStone und Immonet sind bei Springer als "zentrale Säule der Digitalisierungsstrategie" definiert.