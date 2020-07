Springer beteiligt sich an Qwant.com

Offiziell wird dieser Einstieg bei Springer von Chief Technology Officer Ulrich Schmitz damit erklärt, dass der Konzern an den "zahlreichen Innovationen am Suchmarkt teilhaben will" und zu lernen beabsichtigt. "Wir beteiligen uns an einem jungen Unternehmen, das hier (im Suchmaschinen-Markt, Anm. d. Red.) Vielfalt und neue Impulse einbringt", ergänzt Schmitz, der auch Geschäftsführer von Axel Springer Digital Ventures ist.



Qwant.com ist seit März 2014 im deutschsprachigen Raum verfügbar.