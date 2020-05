SpotXchange expandiert über RTL

SpotXchange wird in Deutschland mit Netzathleten Media und in den Niederlanden mit dem Online-Video-Werbenetzwerk Videostrip zusammenarbeiten.



Zwischen Netzathleten Media und SpotXchange wurde eine strategischen Plattform-Partnerschaft vereinbart. Auf deren Basis kommt die Supply-Side-Technologie von SpotXchange zum Einsatz, die der Anbindung des Video-Inventars von in zehn Content-Netzwerken gebündelten Publisher-Inhalten dient. Gemeinsam soll darüber hinaus Video-Werbeformen entwickelt werden.



Videostrip verbindet wiederum eine eigene Admatcher-Technologie mit Supply-Side-Technologie, die wachsende Einnahmen der Publishing-Partnern von Videostrip nach sich ziehen sollen. Außerdem soll auf diese Weise die Vermarktung und die skalierbare Buchung von verfügbarem Werbe-Inventar automatisiert werden.



Die Mehrheitsbeteiligung der RTL Group an SpotXchange erfolgte aufgrund des strategischen Zieles des Medienkonzerns "in allen Segmenten von Online-Video und Online-Videowerbung eine führende Position einzunehmen". Und diese Investition im Markt der "schnell wachsende automatisierten Online-Video-Werbung" ist ein nächster Schritt auf dieses Ziel zu.