de // Am 4. und 5. März 2010 findet das spotlight Werbefilmfestival in Mannheim statt. Der Wettbewerb findet in vier Klassen - Hautpbewerb, Students, Talents, Visions - statt. Der Haupt- und der Studentenbewerb ist wiederum in "tv&kino", "web&mobile" sowie "no limits" kategorisiert. Die Einreichfrist wurde verlängert und läuft nun am 15. Jänner 2010 aus.