Spotify und Coca-Cola stärken einander

Daniel Ek, Spotify-Gründer und CEO, ergänzt, dass beide Unternehmen überzeugt sind, mittels "Musik, Technologie und Kreativität Menschen rund um die Welt miteinander zu verbinden und zu vernetzen".



Konkret wird die Spotify-Plattform die Basis für die künftigen Musik-Aktivitäten von Coca-Cola sein. Im Gegenzug integriert der Markenartikler Spotify in seinen Facebook-Auftritt und in die Timeline, der eine Fan-Gemeinde von "mehr als 40 Millionen Menschen" erreicht. Für 2013 kündigt Coca-Cola eine neue Musik-Offensive an, deren integraler Bestandteil Spotify sein wird.