SportWoche wird Sport Woche

Styria Multi Media promotet den erfolgten Relauch mittels Kommunikationskampagne, deren Gesamtwert mit "rund 350.000 Euro" beziffert wird. Deren Media-Streuung erfolgt über die Styria-Eigentitel und die Reichweite, die in Print- und in Online-Medien erreicht wird sowie über "ausgewählte TV-Sender, landesweite Radios" und die mittels Banden-Werbung in Fussball-Stadien in Österreich erfolgt.