Sports Experts fördert die Ball-Annahme

atBall-Annahme, Ball-Abgabe, Kurzpassspiel, etc. sind das tägliche Brot von Fussballern. Fussbälle sind das Geschäft von adidas und von Sports Experts. Der Sportartikel-Konzern stellt am 2. Dezember den Ball vor, der 2012 zur Europameisterschaft in Polen und der Ukraine zum Einsatz kommt. Sports Experts "tauft" diesen Matchball mit einer Facebook-Promotion.