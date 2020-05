Sportrechte unter Druck

Hartes Match

In Frankfurt wird derzeit im Rahmen des 4. Sponsors Medienforum über veränderte Rahmenbedingungen diskutiert. Ganz klar ist, dass sich das finanzielle Niveau nach unten bewegt. Die öffentlich-rechtlichen Sender strukturieren ihre Sportrechte-Budgets neu, ziehen sich aus Sportarten zurück und fokussieren sich auf reichweitenstarke Veranstaltungen im Fußball oder auf die Formel 1. Privatsender, so die Einschätzung, können die finanziellen Einbussen die durch den Rückzug öffentlich-rechtlicher Sender entstehen nicht kompensieren. Der ORF ist ein Beleg für diese Entwicklung. Er zieht sich aus der Champions League zurück, verhandelt mit der Fußball-Bundesliga neue Verträge aus und bekommt möglicherweise irgendwann die Formel 1 nur mehr in Zusammenfassung geliefert.



