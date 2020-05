Sportmarken-Buzz ist heterogen

Neben diesen "horizontalen" Marken, agieren "vertikale" Marken wie in den Märkten Outdoor oder Bike und generieren entsprechende Kommunikation, die sich immer um das jeweilige Betätigungsfeld und eine Sportart dreht. Mammut, Jack Wolfskin oder North Face buzzen unter Bergsteigern, Kletterern, Ski-Bergsteigern oder slacklinenden Urban Outdoor-Fans.



Der österreichische Buzz rund um die zuvor genannten Marken ist auch saison-abhängig und weist einen Peak zu Beginn der jeweiligen Saison auf. Die meisten kommunikationsauslösenden Gespräche entstehen oder werden über Special-Interest-Portale, Blogs und klassische Online-Foren in Österreich ausgelöst. Was wiederum zu einer Bündelung der jeweiligen Zielgruppe führt und sie klarer sichtbar werden lässt.



Die dortigen Gespräche drehen sich primär um Weiterentwicklungen der jeweiligen Sportart, damit verbundene Trends und Innovationen und werden von Early Adopter geführt. Klarerweise wird in diesen Foren auch über Marken, Produkten, deren Preise und Qualität diskutiert.