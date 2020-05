Sportmagazin wird um Ladies-Spinoff erweitert

Das gestalterische Niveau von Sportmagazin Ladies ist dem des Lead-Magazins adäquat. Das Inhaltsspektrum konstituiert sich aus Interviews, Porträts, Bildstrecken und Service-Inhalten, die sich um alle, die Fitness von Frauen beeinflußenden Faktoren drehen wird und von den Darstellungsparadigmen Lifestyle und Ästhetik geprägt sind.



Sportmagazin Ladies erscheint zweimal pro Jahr in einer Druckauflage von 40.000 Stück. Der Vertrieb dieser Auflage erfolgt österreichweit via Kiosks und wird in der nächsten Phase mit speziellen Vertriebspartnern, wie etwa Fitness-Studios, die über ausgewiesene Zielgruppen-Nähe verfügen, erfolgen. 8.000 Exemplare gehen an die Subskripienten des Sportmagazins.