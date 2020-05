Sport-Lights von Puls 4

Das Studio wird von SevenOne Media Austria-Geschäftsführer Markus Breitenecker als Basis für "eine neue Programmsäule", die im Sommer 2012 in die UEFA Champions League-Berichterstattung mündet, genannt.



Das Format läuft von Montag bis Freitag von nach den Austria News und vor Sex and the City. Am Freitag folgt Der Stadtreport.



Nehiba skizziert das Format so: "Nicht Meter und Sekunden stehen im Mittelpunkt, sondern die Sportler selbst." Die Zielgruppe: Fans, Interessierte, Laien und Sportmuffel.